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Отстранение Трампа: демократы начинают процедуру импичмента

6 января, 23:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Демократическая партия отреагировала на захват здания Конгресса США сторонниками Трампа

Демократы обратились к вице-президенту США Майклу Пенсу с просьбой применить 25-ю поправку в Конституции и отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

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Так Демократическая партия отреагировала на протесты и захват здания Конгресса США сторонниками Трампа, которые отказываются признать результаты выборов, сообщают СМИ.

Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента Трампа.

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Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа незамедлительно потребовать окончания "осады" Капитолия в Вашингтоне.

Все подробности в спецтеме Майдан в США

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