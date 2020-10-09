Демократы снова хотят отстранить Трампа от должности: что они придумали

В Конгрессе хотят проверить физическое и психическое состояние здоровья президента США

Демократы в Конгрессе Соединенных Штатов хотят создать специальную комиссию, которая должна оценить физическое и психическое состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который недавно заразился коронавирусом.

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Об этом сообщают американские СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

Если Комиссия посчитает, что президент не способен выполнять свои обязанности, Конгресс США может отстранить Трампа от должности.

Соответствующий законопроект готовят спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин.

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Трамп, комментируя инициативу демократов, назвал Пелоси "сумасшедшей Нэнси", которую саму надо взять под наблюдение.

Ранее Дональд Трамп заявил, что кандидат-демократ Джозеф Байден в случае избрания президентом не сможет исполнять обязанности главы государства и два месяца.

Напомним, в прошлом году демократы запустили в Конгрессе США процедуру импичмента Трампа. Поводом для этого послужил разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленский. Однако отстранить от должности Трампа не удалось.

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