Десятки ракет, тысячи винтовок. Американцы задержали судно с тоннами российского оружия (фото, видео)

Задержанное в Аравийском море судно было без каких-либо опознавательных знаков, уверяют в ВМС США

Фото: twitter.com/US5thFleet

Военные США задержали судно без опознавательных знаков, на котором обнаружили российское и китайское оружие. Инцидент произошел в Аравийском море. В целом американцы изъяли:

десятки российских противотанковых управляемых ракет;

тысячи китайских штурмовых винтовок;

сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов;

оптические прицелы.

Реклама

Об этом сообщил пятый флот ВМС США в Twitter. Американские военные также опубликовали фото найденного оружия и видео с задержанного судна.

Фото: twitter.com/US5thFleet

О возможных "владельцах" тонн оружия и его потенциальном применении американские военные не сообщили.

Реклама

Напомним, недавно США пригрозили союзникам санкциями за покупку оружия у России. В Госдепе особо отметили Турцию, которая ведет переговоры с Россией о второй покупке системы противовоздушной обороны С-400.

При этом сама Россия по итогам года попала в ТОП-5 мировых лидеров по военным расходам.