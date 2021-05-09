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Десятки ракет, тысячи винтовок. Американцы задержали судно с тоннами российского оружия (фото, видео)

9 мая, 11:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Задержанное в Аравийском море судно было без каких-либо опознавательных знаков, уверяют в ВМС США

Фото: twitter.com/US5thFleet

Фото: twitter.com/US5thFleet

Военные США задержали судно без опознавательных знаков, на котором обнаружили российское и китайское оружие. Инцидент произошел в Аравийском море. В целом американцы изъяли:

  • десятки российских противотанковых управляемых ракет;
  • тысячи китайских штурмовых винтовок;
  • сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов;
  • оптические прицелы.
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Об этом сообщил пятый флот ВМС США в Twitter. Американские военные также опубликовали фото найденного оружия и видео с задержанного судна.

Фото: twitter.com/US5thFleet

Фото: twitter.com/US5thFleet

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Источник: space.com

О возможных "владельцах" тонн оружия и его потенциальном применении американские военные не сообщили.

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Напомним, недавно США пригрозили союзникам санкциями за покупку оружия у России. В Госдепе особо отметили Турцию, которая ведет переговоры с Россией о второй покупке системы противовоздушной обороны С-400.

При этом сама Россия по итогам года попала в ТОП-5 мировых лидеров по военным расходам.

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