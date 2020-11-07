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Дикие крики и "обнимашки" на улицах – американцы празднуют победу Байдена (видео)

7 ноября, 20:24

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Мероприятие проходит мирно

В центре Нью-Йорка сотни демонстрантов празднуют победу кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена, несмотря на то, что окончательные результаты выборов еще не оглашены.

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В социальных сетях американские жители делятся фотографиями.

Так, люди собрались в парке Вашингтон-сквер на Манхэттене.

Собравшиеся поют под гитары, танцуют, многие начали шествие.

Фото: dailymail.co.uk

Мероприятие проходит мирно.

Фото: dailymail.co.uk
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Как передает "Интерфакса", в субботу многие собираются у баров и ресторанов и пьют шампанское, громко поздравляют друг друга и поднимают тосты "за новую страницу в истории Америки".

Напомним, что во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы. За президентское кресло борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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