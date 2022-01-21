Дипломаты США готовятся к эвакуации из Украины: СМИ узнали детали

Причиной этому стало скопление российских войск у границ с Украиной

США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти США решают вопрос об эвакуации членов семей своих дипломатов, которые находятся в Украине. Об этом сообщили источники издания Bloomberg знакомые с ситуацией.

"Согласно плану, второстепенный персонал сможет уйти добровольно, а членам семьи будет приказано вернуться домой. Объявление может быть сделано в течение нескольких дней", – сказали источники.

По информации источников, это связано с тем, что Россия стягивает к границам с Украиной более ста тысяч военнослужащих.

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"Решение об эвакуации не будет означать, что США уверены в том, что Россия вторгнется, и просто отражает осмотрительную подготовку по мере роста напряженности", – сообщает издание.

Представители Госдепартамента отказались от комментариев.

Ситуация с дипломатами

18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты.

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников, сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

7 декабря американский телеканал СNN со ссылкой на свои источники сообщил, что власти США разрабатывают план эвакуации своих граждан из Украины на случай, если Россия начнет вторжение на территорию нашей страны. Вашингтон сообщил, что пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины из-за угрозы со стороны России.

Переговоры Блинкина и Лаврова

21 января прошла встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам встречи заявил, что Россия должна отвести войска от границ с Украиной, чтобы подтвердить отсутствие планов по "вторжению" в страну". Лавров сказал, что Россия не собирается нападать на Украину.

Встреча главы МИД России и госсекретаря США продолжалась полтора часа. На ней стороны обсуждали вопросы безопасности. В частности, Блинкен заявил, что в случае эскалации России будет дан жесткий ответ