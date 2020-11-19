Для России готовят новые санкции: в Конгрессе США приняли "резолюцию Навального"

Палата представителей Конгресса США в среду, 18 ноября, приняла резолюцию, в которой осуждается отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом из группы "Новичок" и предлагаются новые санкции против России за нарушения конвенции о контроле за химическим оружием от 1991 года.

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Об этом сообщает Укринформ.

Резолюция под названием "Об осуждении действий по отравлению российского оппозиционного лидера Алексея Навального и призыве к решительной реакции США и международному ответу", в частности, предлагает: если подтвердится отравление Навального российским правительством, ввести санкции против России.

Соавторами документа выступили конгрессмены-демократы Джим Макговерн и Том Малиновски и республиканцы Брайан Фитцпатрик и Крис Смит.

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Напомним, об отравлении Алексея Навального стало известно 20 августа, когда ему резко стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. После госпитализации в Омске врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней оппозиционера вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В связи с этим ЕС ввел персональные санкции против российских чиновников.

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Мы также сообщали, что 18 ноября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и восстановления формата G8 с участием РФ.

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