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"До конца не понятно": Пентагон хочет выяснить, что россияне делают у границы с Украиной

8 апреля, 00:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Неопределенность вредит безопасности

Министерство обороны Соединенных Штатов в последнее время фиксирует рост российского военного присутствия вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму, но пока не может понять, какую цель преследует Россия.

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Об этом заявил на брифинге 7 апреля представитель Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США намерены прояснить, "что там делают россияне".

"До конца не понятно, что там делают россияне, а мы хотим это понять. И эта неопределенность абсолютно не способствует более стабильной и безопасной ситуации", – сказал Кирби.

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Напомним, в последнее время Россия перебрасывает войска к границе с Украиной, а поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение.

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В частности, переброска Россией к границе с Украиной тяжелой военной техники со скрытыми номерами была зафиксирована на видео 1 и 2 апреля на трассе в районе Ростова-на-Дону.

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Россия Крым Донбасс Пентагон войска граница с Украиной Джон Кирби
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