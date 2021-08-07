Долларом по диктатуре. США вводит новые санкции против Беларуси

Сенаторы готовят "подарок" Лукашенко к 9 августа. Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, власти США могут объявить о введении нового пакета санкционных мер против Беларуси, где строится тайная тюрьма для противников режима. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в Конгрессе США.

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Решение американских сенаторов должно последовать после визита в США лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Ранее Тихановская провела встречу с представителями белорусской диаспоры в Нью-Йорке, на которой заявила, что просила представителей американской администрации в Вашингтоне о расширении санкций в отношении Минска, но не получила конкретных обещаний.

При этом, по информации СМИ, окончательное решение, какие именно санкции вводить против Беларуси, остается за США.