Долларом по диктатуре. США вводит новые санкции против Беларуси

Сенаторы готовят "подарок" Лукашенко к 9 августа. Коллаж: "Сегодня"
В понедельник, 9 августа, власти США могут объявить о введении нового пакета санкционных мер против Беларуси, где строится тайная тюрьма для противников режима. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в Конгрессе США.
Решение американских сенаторов должно последовать после визита в США лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Ранее Тихановская провела встречу с представителями белорусской диаспоры в Нью-Йорке, на которой заявила, что просила представителей американской администрации в Вашингтоне о расширении санкций в отношении Минска, но не получила конкретных обещаний.
При этом, по информации СМИ, окончательное решение, какие именно санкции вводить против Беларуси, остается за США.
- Напомним, что именно 9 августа будет первая годовщина нелегитимных выборов президента.
- Также напомним, что 28 июля президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу со Светланой Тихановской.
- Кроме того, утром 3 августа в одном из парков Киева нашли повешенным гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне").
- Друзья и знакомые оппозиционера назвали его смерть "показательной казнью".