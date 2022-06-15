Должны быть готовы к долгому продолжению: в НАТО собрались увеличить количество оружия для Украины

Об увеличении вооружения для нашей страны будут обсуждать в формате контактной группы "Рамштайн"

Столтенберг заявил, что Украине нужно больше оружия/Фото: Olivier Hoslet/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Украина должна получить больше тяжелого оружия от стран НАТО, чтобы противостоять полномасштабной войне, которую развязала Россия.

Об этом будут говорить в формате Контактной группы "Рамштайн" 15 июня, сообщает Укринформ.

Реклама

Подробности

"Украина должна получить большее тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие и наращивают эти усилия. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины – это формат, который был основан на базе Рамштайн несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины. Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он добавил, что союзники поддерживают Украину уже много лет. С 2014 года они проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предполагать, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", — отметил генсек.

Когда Германия даст оружие Украине?

Обучение украинских военных на немецких самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии будет завершено уже в скором времени. Это позволит отправить вооружение в зону боевых действий в Украине.

"В ближайшее время будет завершено обучение с Panzerhaubitze 2000, чтобы его можно было использовать в бою в Украине", — сказала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Она не сообщила подробности передачи оружия Киеву, однако заявила, что не будет объявлять дату передачи и маршруты транспортировки по соображениям безопасности.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Литва передаст Украине ракеты для Bayraktar, на который вся страна собирала деньги. Кроме того, мы писали, какое оружие поможет эффективно освобождать Украину от оккупантов.