"Должны разделить боль": США введут санкции против российских олигархов и их семей

Джо Байден заявил, что олигархи воруют у российского народа

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Страны Большой семерки работают над санкциями против большего количества российских олигархов и их семей.

Об этом на брифинге заявил президент США Джо Байден, сообщает "Европейская правда".

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Давление на миллиардеров

"Большая семерка также усиливает давление на коррумпированных российских миллиардеров. Мы добавляем новые имена в список олигархов и их семей и усиливаем координацию между странами G7, чтобы изымать их собственность, полученную незаконным путем", – сказал президент США.

Джо Байден / Фото: Официальный сайт Администрации президента США

По его словам, олигархи поддерживают президента РФ Владимира Путина:

"Они воруют у российского народа, и они стремятся скрыть свои деньги в наших странах. Они являются частью той клептократии, которая существует в Москве, и они должны разделить боль от этих санкций".

Эмбарго на импорт нефти и газа

Россию вынуждают отказаться от дальнейшей войны в Украине жесточайшими санкциями, которые уничтожают российскую экономику. Так, 8 марта Соединенные Штаты Америки запретили импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.

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Сразу же после США от российской нефти и нефтепродуктов отказалась Великобритания. Соответствующее заявление сделало правительство страны.

Напомним, США в пятницу, 11 марта, расширили санкции против России из-за войны в Украине. В частности, Америка запретила РФ импортировать алкоголь и морепродукты.

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