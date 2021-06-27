Дональд Трамп начал тур "мести" республиканцам

Экс-президент США начал борьбу с республиканцами, которые голосовали за его импичмент

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал свой тур мести республиканцам, бросившим вызов ему после выборов 2020 года.

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Об этом сообщает CNN.

В субботу, 26 июня, на масштабном мероприятии в округе Лорейн Трамп обрушился с критикой на республиканца из Огайо Энтони Гонсалеса за голосование с целью объявить ему импичмент в начале этого года.

Усилия по изгнанию республиканцев, которые пошли против него, станут одним из самых серьезных испытаний постпрезидентской власти Дональда Трампа, чтобы оценить, имеет ли он по-прежнему влияние среди базовых республиканских избирателей, отмечает телеканал.

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В Огайо Трамп поддержал Макса Миллера, своего бывшего помощника, который бросит вызов конгрессмену Гонсалесу на праймериз республиканцев в округе в следующем году.

"Противник Макса – парень по имени Энтони Гонсалес, для которого есть плохие новости… Он предатель, он поддельный республиканец и позор для вашего штата, я вам это скажу", – сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп видит в действиях своего преемника Джо Байдена стимул снова баллотироваться на выборах, которые запланированы в 2024 году.

Напомним, после саммита США – Россия в Женеве Трамп заявил, что Соединенные Штаты ничего не получили от этой встречи.

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