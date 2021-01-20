Дональд Трамп покинул Белый дом: видео

Президент и первая леди США отправятся на их виллу во Флориде

Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом – утром 20 января он и первая леди Мелания Трамп улетели на вертолете Marine One, который ждал их на лужайке перед зданием администрации.

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Как сообщает Fox News, их доставят на объединенную базу ВВС "Эндрюс", а оттуда на самолете Air Force One ("Борт №1") – во Флориду.

Таким образом, Трамп нарушит старую традицию и станет первым за более чем 150 лет президентом, который покинул администрацию, не дожидаясь встречи со своим преемником.

"Великая честь! Честь всей жизни, величайшая администрация в истории, потрясающие четыре года. Мы любим американский народ", – сказал президент журналистам перед посадкой в вертолет.

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