Два последних штата объявили Байдена победителем

Пенсильвания и Невада оставались последними штатами, которые еще не объявили результаты голосования

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден официально признан победителем на выборах в штатах Пенсильвания (20 выборщиков) и Невада (6 выборщиков), который считаются одними из ключевых для окончательной победы.

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В частности, как сообщил на своей странице в Twitter губернатор Пенсильвании Том Вулф, именно Байдену присудил победу Госдепартамент штата.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис", – написал Вулф.

Кроме того, победу Байдена утвердил и Верховный суд Невады, подтвердив таким образом официальные результаты голосования, которые пытался оспорить кандидат-республиканец и действующий президент Дональд Трамп.

Госсекретарь Невады уже провела встречу с представителями суда, и теперь остается лишь, чтобы губернатор штата Стив Сисолак, однако это является уже техническим шагом.

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Пенсильвания и Невада оставались двумя последними штатами, которые еще не объявили официальные результаты выборов, которые прошли еще 3 ноября. Согласно данным CNN, он набирает 51% голосов, тогда как Трамп 47,1%.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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