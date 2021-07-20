Два рекорда и удар по акциям конкурента. Как миллиардер Безос слетал в космос (фото, видео)

Как признался предприниматель, полететь в космос было его мечтой

Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос. Коллаж: "Сегодня", фото: Reuters

57-летний американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос 20 июля совершил полет в космос, который организовала его частная аэрокосмическая компания Blue Origin.

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Видео полета транслировалось на сайте компании.

Суборбитальная "туристическая" ракета New Shepard взлетела на одном водородно-кислородном двигателе на западе штата Техас примерно в 16:00 (по Киеву). Полет длился немного меньше 10 минут, ракета вынесла капсулу с экипажем на высоту около 106 километров, где проходит линия Кармана, отделяющая атмосферу Земли от космоса.

Первые секунды взлета ракеты с миллиардером. Фото: REUTERS/Joe Skipper

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На борту, кроме Безоса, также были:

его брат Марк Безос;

82-летняя экс-летчица Уолли Фанк;

18-летний парень Оливер Деймен из Нидерландов.

Зрители наблюдают за запуском ракеты. Фото: REUTERS/Thom Baur

Уолли Франк установила рекорд как самый пожилой человек в космосе, а Оливер Дэемен, как самый молодой.

Джефф Безос поделился видео, как происходил полет в космос:

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Интересно, что вместо Деймена полететь должен был сначала другой человек, купивший место на аукционе за 28 миллионов долларов, однако из-за плотного графика ему этого так и не удалось. Вероятно, что он может совершить полет в космос немного позднее.

Как известно, Безос планирует продавать по места в капсуле по 500 тысяч долларов.

После того, как Безос совершил полет, акции его конкурента, компании Virgin Galactic, упали на 8,17%. Владелец этой компании Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, который смог полететь в космос. На высоту до 90 км он поднялся 11 июля. Космический корабль разработала его компания.

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Вместе с Бренсоном на орбиту Земли отправились пять других членов экипажа – два профессиональных пилота и трое топ-менеджеров Virgin Galactic. После этого компания планирует открыть эру космического туризма – 250 тыс. долларов депозита за билеты внесли уже порядка 600 человек.

Ранее более 100 тыс. человек подписали петиции, авторы которых призывают не пускать основателя Amazon Джеффа Безоса обратно на Землю после его полета в космос в июле. Самая популярная из таких петиций размещена на сайте change.org. Она называется "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю".