Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария

Трамп может лишиться поста за несколько дней до инаугурации Байдена

После штурма Капитолия сторонниками действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа демократы в Конгрессе США хотят добиться его отстранения от должности.

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Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси сегодня, 11 января, предложит конгрессменам поддержать резолюцию, которая призывает вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа и временно взять на себя президентские полномочия.

Если Пенс откажется отстранить Трампа – ответить на резолюцию он должен в течение 24 часов, – демократы немедленно начнут процедуру импичмента Трампа.

25-я поправка к Конституции – что может сделать Пенс?

Для отстранения Трампа от должности Пелоси предлагает Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции США.

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Эта поправка вступила в силу 23 февраля 1967 года. Среди прочего она определяет процедуру отстранения президента от должности.

Для этого вице-президент и большинство членов правительства должны обратиться к председателю pro tempore Сената (второе высшее должностное лицо в Сенате) и спикеру Палаты представителей с письменным заявлением о том, что президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности по своей должности.

После этого вице-президент незамедлительно принимает на себя полномочия как исполняющий обязанности президента.

Отстраненный президент может потребовать возвращения своих полномочий. Если вице-президент и правительство против этого, окончательное решение остается за Конгрессом США.

Если Пенс решится на такой сценарий, Трамп вряд ли успеет вернуть себе полномочия, поскольку на 20 января назначена инаугурация избранного президента Джо Байдена.

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Вторая попытка импичмента Трампа

В случае отказа Пенса отстранить Трампа демократы намерены начать процедуру импичмента.

Согласно Конституции, инициирует процедуру импичмента Палата представителей. Основаниями для этого могут послужить государственная измена, взяточничество или другие важные преступления и проступки.

Окончательное решение выносит Сенат. На его заседаниях по делу об импичменте председательствует глава Верховного суда. Для отстранения президента от должности нужны голоса по меньшей мере 2/3 сенаторов. В противном случае глава государства останется на своем посту.

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Этот процесс занимает довольно длительный период времени. Так, расследование по первому делу об импичменте Трампа было инициировано 24 сентября 2019 года. И лишь 20 февраля 2020 года Сенат рассмотрел обвинения против президента и принял окончательное решение: Трамп был оправдан.

Как известно, Дональд Трамп стал третьим президентом США, против которого была начата процедура импичмента. И он может стать первым американским президентом, против которого дважды начинали дело об импичменте.

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