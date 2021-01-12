Две гориллы в зоопарке США заразились COVID-19

В США в зоопарке города Сан-Диего коронавирусом заразились две гориллы.
Об этом говорится на сайте зоопарка.
"Тесты на SARS-CoV-2 у горилл в сафари-парке Сан-Диего показали положительные результаты", – говорится в сообщении.
Так, после того, как гориллы начали кашлять, им сделали тесты на COVID-19, которые дали положительный результат.
Сейчас животные чувствуют себя хорошо, сотрудники зоопарка за ними смотрят.
"Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо", – рассказали в зоопарке.
Вероятно, гориллы могли заразиться коронавирусом от сотрудника зоопарка, являвшегося бессимптомным носителем инфекции.
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