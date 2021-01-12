Две гориллы в зоопарке США заразились COVID-19

У животных кашель и заложенность носа

В США в зоопарке города Сан-Диего коронавирусом заразились две гориллы.

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Об этом говорится на сайте зоопарка.

"Тесты на SARS-CoV-2 у горилл в сафари-парке Сан-Диего показали положительные результаты", – говорится в сообщении.

Так, после того, как гориллы начали кашлять, им сделали тесты на COVID-19, которые дали положительный результат.

Сейчас животные чувствуют себя хорошо, сотрудники зоопарка за ними смотрят.

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"Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо", – рассказали в зоопарке.

Вероятно, гориллы могли заразиться коронавирусом от сотрудника зоопарка, являвшегося бессимптомным носителем инфекции.

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