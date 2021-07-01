Джефф Безос запустит в космос 82-летнюю старушку: что о ней известно

Полвека назад Мэри Уоллес Фанк участвовала в проекте "Меркурий 13" и была одной из 13 американок, которые проходили тренировки для полета на орбиту

Мэри Фанк станет самым великовозрастным человеком в космосе за всю историю. Фото: коллаж "Сегодня"

Первый экипаж пилотируемого космического корабля New Shepard, разработанного американской компанией Blue Origin, почти заполнен – четвертым человеком на борту станет американка Мэри Уоллес Фанк.

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Об этом в своем Instagram сообщил сам Безос.

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"Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что ты полетишь с нами 20 июля в качестве почетного гостя", — написал миллиардер в соцсети.

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Таким образом, Мэри Фанк станет четвертым членом экипажа. Кроме нее, на корабле будут Джефф Безос, его младший брат Марк и неизвестный победитель аукциона, который купил билет на космолет за 28 млн долларов. Всего мест шесть.

82-летняя Фанк войдет в историю как самый пожилой человек в космосе. В 1960-ых годах она участвовала в проекте "Меркурий 13" и была одной из 13 американок, которые проходили тренировки для полета на орбиту. Однако мечта ни одной из них так и не сбылась. Однако Безос назвал ее лучшей в группе.

Потом Фанк работала летным инструктором и стала первой женщиной-следователем Федерального управления гражданской авиации США и занималась расследованием авиакатастроф.

Полет состоится 20 июля. В этот день ракета-носитель New Shepard доставит капсулу с экипажем на высоту 100 км над уровнем моря – до так называемой линии Кармана, на которой можно воочию лицезреть кривизну Земли и ощутить невесомость.

После этого капсула отсоединится от ракеты и при помощи парашютов приземлится в штате Техас.

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Как мы уже сообщали, более 100 тыс. человек подписали петиции с призывом не пускать Джеффа Безоса обратно на Землю.

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