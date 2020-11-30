Джен Псаки возвращается: Байден определился с пресс-секретарем Белого дома

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что штат сотрудников Белого дома по связям с общественностью будет состоять только из женщин, а пресс-секретарем Белого дома он планирует назначить Дженнифер Псаки, бывшего представителя президента Барака Обамы и спикера Госдепа.

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Об этом сообщает New York Times.

"Прямое и правдивое общение с американским народом – одна из важнейших обязанностей президента", – сказал Байден в своем заявлении.

Кроме Псаки в женской команде по коммуникациям при Байдене будет 39-летняя Кейт Бедингфилд, замруководителя кампании демократа, которая должна стать директором по коммуникациям Белого дома.

Карин Жан Пьер станет главным заместителем пресс-секретаря, а Пили Тобар – заместителем директора по коммуникациям Белого дома.

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Симона Сандерс, старший советник г-на Байдена по избирательной кампании, будет выполнять функции старшего советника и главного представителя избранного вице-президента Камалы Харрис, а Эшли Этьен, бывший старший советник спикера Нэнси Пелоси, будет выполнять функции директора по коммуникациям Харрис.

"Избранный президент Байден имеет опыт защиты интересов женщин в США и во всем мире, и сегодняшнее объявление является продолжением этой работы", – заявил будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

41-летняя Псаки ранее занимала должность директора по связям с общественностью Белого дома при президенте Бараке Обамы, а затем была официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри.

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