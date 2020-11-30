Українська
$ 28,47
33,96
  1. Мировые новости
  2. США

Джен Псаки возвращается: Байден определился с пресс-секретарем Белого дома

30 ноября, 03:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Избранный президент анонсировал женскую команду по коммуникациям

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что штат сотрудников Белого дома по связям с общественностью будет состоять только из женщин, а пресс-секретарем Белого дома он планирует назначить Дженнифер Псаки, бывшего представителя президента Барака Обамы и спикера Госдепа.

Реклама

Об этом сообщает New York Times.

"Прямое и правдивое общение с американским народом – одна из важнейших обязанностей президента", – сказал Байден в своем заявлении.

Кроме Псаки в женской команде по коммуникациям при Байдене будет 39-летняя Кейт Бедингфилд, замруководителя кампании демократа, которая должна стать директором по коммуникациям Белого дома.

Карин Жан Пьер станет главным заместителем пресс-секретаря, а Пили Тобар – заместителем директора по коммуникациям Белого дома.

В тренде
Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразиться
Реклама

Симона Сандерс, старший советник г-на Байдена по избирательной кампании, будет выполнять функции старшего советника и главного представителя избранного вице-президента Камалы Харрис, а Эшли Этьен, бывший старший советник спикера Нэнси Пелоси, будет выполнять функции директора по коммуникациям Харрис.

"Избранный президент Байден имеет опыт защиты интересов женщин в США и во всем мире, и сегодняшнее объявление является продолжением этой работы", – заявил будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

41-летняя Псаки ранее занимала должность директора по связям с общественностью Белого дома при президенте Бараке Обамы, а затем была официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пресс-секретарь Белый дом Дженнифер Псаки Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно
Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно "но"США
Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19
Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19США
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемиюСША
Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вируса
Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вирусаСША
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна"Политика
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять