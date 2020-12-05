Джо Байден откажется от инаугурационного парада

Президент предлагает своим избирателям воздержаться от массовых гуляний во время его вступления в должность

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации.

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"Я полагаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню", – сказал Байден.

Об этом сообщает Голос Америки.

Вместо этого, заметил избранный президент, активность будет носить виртуальный характер. По его словам, в онлайн-мероприятиях "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого". Байден сообщил, что работает с командой организаторов, подготовивших онлайн-съезд Демократической партии в августе.

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По словам избранного президента, масштабный инаугурационный парад повысил бы риск распространения COVID-19 в США, чего он хотел бы избежать.

Действующий президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли он присутствовать на церемонии инаугурации. По словам источника, близкого к Белому дому, Трамп рассматривает возможность анонсировать свое участие в выборах 2024 года именно в день вступления Байдена в должность.

К тому же Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем. Выборщики соберутся в этом месяце для официального оформления голосования.

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