Джо Байден с женой ждут пополнения в семье

Президент и первая леди США Джо и Джилл Байден собираются обзавестись еще одним домашним любимцем – кроме двух псов, они готовятся завести кошку.

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Об этом они заявили изданию TODAY.

Байдены подтвердили, что заведут в Белом доме кошку.

"Она ждет своего часа", – ответила Джилл Байден на вопрос о том, когда к ним переедет новый четвероногий член семьи.

Она добавила, что 4-летняя овчарка Мейджор, которая в прошлом месяце "отличилась", покусав нескольких сотрудников американской администрации, прошла дрессировочный курс, чтобы не бросаться на котов. Чтобы подготовиться к новому другу, по словам Байден, их пес некоторое время провел в кошачьем приюте.

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"Он отлично справился", – заверила жена президента.

Также, ее словам, собака вновь вернулась в Белый дом. После курса перевоспитания он стал "милым".

Напомним, что, кроме Мейджора, которого Байдены взяли из приюта, в Белом доме живет 10-летний более миролюбивый пес Чемп.

Любопытно, что последним "президентским" котом в Белом доме была Индия – кошка 43-го президента Джорджа Буша-младшего. Она жила в американской администрации в 2001-2009 года и умерла незадолго до того, как Буши должны были покинуть Белый дом.