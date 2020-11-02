Эдвард Сноуден решил стать россиянином

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который с 2013 года скрывается в России, решил получить российское гражданство.

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На своей странице в Twitter он сообщил, что решил вместе с супругой Линдси подать документы на двойное гражданство (законодательство США и РФ это разрешают).

"После многолетней разлуки с нашими родителями мы с женой не хотим разлучаться с нашим сыном, поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России", – написал Сноуден.

Экс-агент добавил, что они с супругой "остаются американцами" и намерены воспитывать своего ребенка в американских ценностях "включая свободу высказывать свое мнение".

"Я с нетерпением жду того дня, когда я смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась", – добавил Эдвард Сноуден.

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О том, что Линдси и Эдвард Сноудены, которые заключили брак уже после бегства последнего из России в США в 2014 году, ждут своего первого ребенка стало известно в конце октября.

Напомним, что в США Сноудену грозит тюремный срок за шпионаж и похищение госсобственности после того, как в 2013 году он передал журналистам документы американских спецслужб об электронной слежке за иностранными главами государств, иностранцами и гражданами США. После этого он получили убежище в РФ, а в этом году ему продлили вид на жительство.

Этим летом президент США Дональд Трамп заявил о возможности помилования Сноудена и допустил, что он сможет вернуться на родину.

А как арестовали основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, вы можете узнать в видеосюжете: