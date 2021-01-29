Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. США

Эффективность вакцины от COVID-19 Novavax после испытаний составила 89,3%

29 января, 01:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В испытаниях вакцины приняли участие более 15 тысяч человек

Эффективность американской вакцины от коронавируса Novavax, на которую выделили 1,6 миллиарда долларов, составила 89,3%.

Реклама

Как говорится на официальном сайте разработчика, вакцина прошла третью фазу клинических испытаний.

В испытаниях вакцины приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

К слову, согласно последним данным, в США зафиксировали более 25,6 миллионов случаев коронавируса, только за последние сутки власти сообщили о 156 тысячах зараженных.

В тренде
В Telegram теперь можно переносить чаты из других мессенджеров. Как это сделать

От осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли более 429 тысяч человек.

Реклама

В то же время в ВОЗ заявили, что распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.

Напомним, в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцинация вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
Инаугурация Джо Байдена: все подробностиСША
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации КрымаСША
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять