Эффективность вакцины от COVID-19 Novavax после испытаний составила 89,3%

Эффективность американской вакцины от коронавируса Novavax, на которую выделили 1,6 миллиарда долларов, составила 89,3%.
Как говорится на официальном сайте разработчика, вакцина прошла третью фазу клинических испытаний.
В испытаниях вакцины приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.
К слову, согласно последним данным, в США зафиксировали более 25,6 миллионов случаев коронавируса, только за последние сутки власти сообщили о 156 тысячах зараженных.
От осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли более 429 тысяч человек.
В то же время в ВОЗ заявили, что распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.
Напомним, в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.
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