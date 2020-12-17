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Эффективный таргетинг vs конфиденциальность: почему поссорились Facebook и Apple

17 декабря, 03:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Facebook обвинила Apple в антиконкурентном поведении

Компания Facebook обрушилась с критикой на производителя iPhone – Apple Inc. из-за ее намерения внести изменения в мобильное программное обеспечение, касающиеся сбора данных и целевой рекламы, что по мнению компании Марка Цукерберга, серьезно навредит малому бизнесу.

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Об этом сообщает Bloomberg.

В среду в крупных американских изданиях New York Times, Wall Street Journal и Washington Post появились рекламные объявления под названием "Мы выступаем против Apple за малый бизнес во всем мире".

В этих коротких сообщениях Facebook заявила, что грядущие изменения в операционной системе Apple iOS 14, ограничат возможности таких компаний, как Facebook, собирать данные о пользователях, что в свою очередь значительно снизит эффективность адресной рекламы (таргетинга) и больно ударит по малому бизнесу.

"Хотя ограничение использования персонализированной рекламы действительно влияет на такие крупные компании, как мы, эти изменения будут иметь разрушительные последствия для малого бизнеса", – ранее заявляли в Facebook.

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В Facebook также заявили, что реклама, не учитывающая персонализированный таргетинг, дает на 60% меньше продаж, чем реклама, ориентированная на потребителей.

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Apple в свою очередь обвиняет Facebook в "пренебрежении конфиденциальностью пользователей". Новая функция Apple, лежащая в основе конфликта, – прозрачность отслеживания приложений. Она не запрещает таким компаниям, как Facebook, собирать данные для таргетинга, но просит их спрашивать об этом согласия у пользователей.

Как сообщает издание, помимо прочего, Facebook также обвинила Apple в антиконкурентном поведении, заявив, что ее бизнес выиграет от этих изменений.

"Apple ведет себя антиконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения своей прибыли за счет авторов и малого бизнеса", – заявил руководитель программы Facebook для малого бизнеса Дэн Леви.

Напомним, Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов (FTC) и почти все американские штаты подали в суд на компанию Марка Цукерберга Facebook Inc., обвинив ее в нарушении антимонопольного закона путем "личной монополии на соцсети".

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