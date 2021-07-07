Эхо Ryanair. США запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь

Минск решили наказать за принудительную посадку самолета. Из нового правила могут быть два исключения

В США теперь нельзя купить билеты на самолет в Беларусь / Фото: Pixabay, Reuters/W.Rattay

Продажа билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью теперь запрещена. Такое решение приняло американское министерство транспорта в качестве наказания за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. Ограничения распространяются и на рейсы с пересадкой.

Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг, пишет Deutsche Welle.

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Исключением могут стать гуманитарные рейсы, а также рейсы, связанные с национальными интересами и госбезопасностью США.

Ранее в Госдепартаменте США также заявляли, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. Это, скорее, символический шаг, так как пассажиропоток между США и Беларусью и без того ограничен.

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Напомним, 23 мая белорусские спецслужбы при помощи боевого истребителя МиГ-29 вынудили приземлиться в Минском аэропорту самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, и задержали двух пассажиров – бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу.

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После этого демократические страны стали вводить ограничения на авиасообщение с Беларусью. Украина также приняла меры – сначала Киев запретил прямое авиасообщение с Беларусью с 26 мая. А 29 мая последовал полный запрет на использование воздушного пространства Украины белорусскими самолетами.

Беларусь при этом решила выйти из Восточного партнерства в знак протеста против санкций:

Тем временем Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair.