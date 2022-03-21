Экс-директор ЦРУ объяснил, почему Россия потеряла на войне в Украине уже пять генералов

Дэвид Петреус объяснил проблемы РФ в управлении своими войсками

Бывший директор ЦРУ отметил, что у украинцев очень хорошие снайперы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в эфире CNN отметил, что у России есть проблемы в управлении войсками.

Про это написал в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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"Нетерпеливый генерал"

Ведущий CNN спросил у Петреуса, как РФ потеряла в Украине уже пять своих генералов, если США потеряли, например, только одного генерала за все время войны в Афганистане.

На это Дэвид Петреус ответил, что проблемы РФ в управлении войсками вызваны тем, что украинские военные глушат связь – российские войска не имеют возможности беспрепятственно контактировать между собой.

"Как это выглядит на практике: колонна останавливается, нетерпеливый генерал, сидящий в бронированном авто в конце колонны, должен выйти и узнать у подчиненных, что произошло. Там нет никакой инициативы на более низком уровне – они все ждут указаний. Вот он выходит, а у украинцев очень хорошие снайперы", – рассказал Дэвид Петреус.

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Напомним, за три недели войны РФ против Украины наши защитники уничтожили более десяти высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов.

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