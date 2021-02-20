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Эксперты США прогнозируют окончание пандемии COVID-19 к апрелю

20 февраля, 22:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Формирование коллективного иммунитета должно защитить и от новых штаммов

В Соединенных Штатах считают, что к апрелю COVID-19 может "в основном исчезнуть" в стране, поскольку с января количество ежедневных инфицирований снизилось на 77%.

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Об этом заявил преподаватель Медицинской школы при Университете Джонса Хопкинса Марти Макари, передает New York Post.

"Есть основания полагать, что страна движется к чрезвычайно низкому уровню заражения. По мере того, как заражается все больше людей, у большинства из которых симптомы легкие или отсутствуют, остается все меньше американцев, которые могут заразиться. При нынешней траектории я ожидаю, что COVID в основном исчезнет к апрелю", – отметил эксперт.

Макари уточнил, что вакцинация и большое количество уже переболевших людей способствуют формированию коллективного иммунитета весной, который также должен защитить и от распространения новых штаммов коронавируса.

"Когда цепь передачи вируса разорвана в нескольких местах, ему труднее распространяться, в том числе и новым штаммам", – отметил он.

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Напомним, источники в администрации президента Джо Байдена рассказали, что США не будут делиться с бедными и развивающимися странами уже закупленными дозами, пока не вакцинируют большинство жителей Америки.

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Мы также сообщали, что южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer.

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США иммунитет вакцинация весна апрель коронавирус пандемия
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