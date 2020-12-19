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Енота Ракету в талисманы! Соцсети взорвались мемами из-за "стражей" в Космических силах США

19 декабря, 14:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Сети американцы отреагировали неоднозначно

В США Военнослужащих Космических сил будут называть стражами или хранителями.

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Об этом заявил вице-президент Майк Пенс на мероприятии по случаю первой годовщины создания Космических сил, передает CNN.

"Для меня большая честь объявить от имени президента США, что впредь мужчины и женщины, которые служат в Космических силах США, будут называться стражами", – сказал Пенс.

Отмечается, что название "стражи" отсылает к первоначальному девизу Космического командования ВВС США 1983 года "Стражи высоких рубежей".

В Сети сразу же начали шутить, что военнослужащих стражами хотят назвать в честь серии фильмов "Стражи Галактики".

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Фото: mark jaeckel/Twitter

Фото: mark jaeckel/Twitter

Так, некоторые пользователи отметили, что логотип Космических сил похож на эмблему Звездного флота.

Также в Сети считают, что третью часть "Стражей Галактики" анонсировали именно так.

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Также мы писали о том, что Администрация действующего президента США Дональда Трампа предупредила Конгресс США о намерении закрыть два генеральных консульства в РФ.

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