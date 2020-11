Как мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победой

Новоизбранного 46-го президента США Джо Байдена уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский, а также будущего вице-президента Камалу Харрис.

Congratulations to @JoeBiden@KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Одним абзацем. Как самый молодой сенатор в истории США стал самым старым президентом

"ЕС внимательно следит за выборами президента и Конгресса США. Мы принимаем к сведению последние изменения в избирательном процессе. На этом основании ЕС поздравляет избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов выборщиков", — говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Читайте также: На выборах в США победил демократ Джо Байден

"ЕС и США — друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Я надеюсь на сотрудничество с избранным президентом Байденом", — написала в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections.



The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны — близкие друзья, партнёры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать отношения вместе с вами", — опубликовал пост на своей странице в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship thats unique on the world stage. Im really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

"Поздравляю Джо Байдена с избранием его президентом США и Камалу Харрис с ее историческим достижением. США – наш наиболее важный союзник. И я с нетерпением жду совместной работы в рамках наших общих приоритетов, начиная с проблем изменения климата и заканчивая торговлей и безопасностью", — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Твиттере.

"Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединённых Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха, а также поздравляю Камалу Харрис. Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом. Если мы хотим преодолевать крупнейшие вызовы этого времени, то наша трансатлантическая дружба незаменима", — сообщил от имени канцлера Ангелы Меркель официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Поздравления Джо Байдену, новоизбранному президенту США. Европа и Соединённые Штаты разделяют систему ценностей — ценностей, которые мы отстаиваем вместе. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество!" — написал канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter.

Congratulations to @JoeBiden, the new President-elect of the United States. Europe and the United States share a system of values – values that we stand up for together. Looking forward to our future cooperation! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 7, 2020

"Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камилле Харрис! Нам еще многое предстоит сделать для преодоления сегодняшних вызовов. Давайте работать вместе!" — написал президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome todays challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Напомним, одержав победу в Пенсильвании и получив 273 голоса, новоизбанный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

