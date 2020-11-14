"Еще четыре года!": в Вашингтоне проходит "Марш миллионов" в поддержку Трампа

В Соединенных Штатах в субботу, 14 ноября, тысячи сторонников действующего президента Дональда Трампа вышли на так называемый Марш миллионов в Вашингтоне в поддержку его заявлений о фальсификациях на выборах и за отмену победы избранного президента Джо Байдена.

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Об этом сообщает Reuters.

Сторонники Трампа размахивали американскими флагами и держали в руках плакаты в его поддержку – "Марш миллионов за "Сделаем Америку снова великой". Они также скандировали: "Прекратить воровство!" и "Мы чемпионы!".

Марш в поддержку Трампа 14 ноября

По мнению сторонников Трампа, прошедшие в США президентские выборы сопровождались нарушениямив пользу Джо Байдена. По сообщениям СМИ, поддержать действующего президента пришли тысячи людей.

Марш в поддержку Дональда Трампа

Позже через толпу "Марша миллионов" медленно проехал кортеж самого Трампа – он направлялся из Белого дома на свое поле для гольфа в штате Вирджиния. В это время пришедшие поддержать его люди скандировали: "США!" и "Еще четыре года!"

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Митинг в поддержку Трампа / Фото: Reuters В тренде В Тегеране убили второго крупнейшего лидера "Аль-Каиды"

В то же время там присутствовали и противники действующего президента, которые размахивали плакатами с надписью: "Мы проголосовали – вы уволены".

Ранее противники Трампа объявили о проведении своего митинга – перед зданием Верховного суда.

СМИ также сообщают, что в Вашингтоне наблюдается повышенное присутствие сил безопасности, чтобы предотвратить возможные столкновения между сторонниками и противниками Трампа.

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