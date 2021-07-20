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Еще один приговор за штурм Капитолия. Как наказали подсудимого в США

20 июля 2021 10:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчине признали виновным в препятствовании работе Конгресса, однако смягчили наказание

Участник штурма Капитолия Пол Ходжкинс. Коллаж "Сегодня

Участник штурма Капитолия Пол Ходжкинс. Коллаж "Сегодня

В США после штурма Капитолия суд объявил приговор еще одному подозреваемому. Судья уменьшил строк до восьми месяцев тюрьму, потому что подсудимый сразу признал свою вину и не участвовал в насилии.

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Об этом сообщили новости "Сегодня".

Изначально прокуратура США просила для 38-летнего Пола Ходжкинса полтора года заключения. Однако ему смягчили наказание.

6 января 2021 года Ходжкинс ходил по Капитолию с республиканским флагом, одетый в футболку с портретом Трампа. Его признали виновным в препятствовании работе Конгресса, в частности, утверждении результата подсчета голосов на выборах президента США.

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Напомним, 6 января, когда в Конгрессе должны были утвердить результаты президентских выборов и экс-президент Дональд Трамп призвал своих сторонников не допустить этого.

Это привело к беспорядкам и прорыву полицейского кордона перед Капитолием. В результате пятеро человек погибли , а в отношении Трампа начали процедуру импичмента.

Мы также сообщали, что виновник штурма здания Конгресса США мог страдать от психического расстройства.

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