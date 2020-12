"Еще одно феноменальное достижение": реакция Сети на запуск прототипа корабля SpaceX

Американская компания SpaceX запустила в тестовый полет прототип корабля Starship SN8, который предназначен для полетов на Луну и Марс.

Новости "Сегодня" собрали реакцию Сети на тестовый запуск ракеты.

"Потрясающий тест! Отличная работа, команда SpaceX!", "Поздравляю! Молодцы, команда SpaceX!", "Так потрясающе смотреть, буквально нереально. Вы, ребята, творите историю в SpaceX", "Огромный скачок в истории человечества", "Еще одно феноменальное достижение SpaceX. Невероятно", "Это было офигенно!", "Продолжайте стремиться, мы на пути к Марсу", – делились впечатлениями пользователи Сети.

Многие поблагодарили Илона Маска за такое зрелище. В Сети пользователи отметили, что это большое достижение для всего мира.

Thank you Elon and SpaceX to have accomplish this test on my birthday... What a great gift — War Dog 333 (@WarDog3331) December 9, 2020

hermano, buen intento @SpaceX, fue el tremendo espectáculo weon pic.twitter.com/Nx7iWf9JVk — Tone (@g0dtone) December 9, 2020

Также некоторые отметили, что SpaceX одна из немногие компаний, которая предоставляет всем своим поклонникам такие великолепные кадры.

Thank you so much for all the camera angles on the monumental flight.

Only SpaceX provides all its fans with such great views and then insights into the successes or RUD

Bravo sir

.. BRAVO — Shawn (@LShawnGarcia) December 9, 2020

Часть пользователей Сети поблагодарила компанию за то, что дает возможность наблюдать за такими историческими событиями. К слову. нашлись также и те, кто высмеял неудачную посадку корабля.

That #SpaceX test was amazing! I'm excited that @SpaceX is so transparent in their testing as to let us all look in live. Can't wait for the next one! — Toby Meyer (@Toby_Meyer) December 9, 2020

I've only watched it 4 times already.. cant wait to get home — Rob Dickinson (@Rjdlandscapes) December 9, 2020

