Эскалация в Афганистане: США срочно провели переговоры с Германией и НАТО

Америка намерена сократить присутствие своих граждан в афганской столице из-за угрозы нападения талибов

Блинкен и Столтенберг созвонились из-за ситуации в Афганистане. Коллаж "Сегодня"

После того, как США решили вывести войска из Афганистана, талибы продолжают захватывать населенные пункты. В связи с ухудшением обстановки госсекретарь Энтони Блинкен с главами МИД Германии, Канады и генсеком НАТО обсудили вопрос безопасности американцев в Кабуле.

Реклама

Об этом пишет Интерфакс.

Америка намерена сократить присутствие своих граждан в афганской столице из-за угрозы нападения талибов.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана и сотрудничеству с союзниками", – сказал Блинкен.

Блинкен, Маас (глава МИД ФРГ) и Столтенберг (генсек НАТО) считают, что необходимо принять меры по пресечению насилия дипломатическим путем.

Реклама

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта", – заявили в Госдепе.

Вот только представители "Талибана" уже заявили, что не будут вести переговоры с властями Афганистана, пока на посту президента находится Гани.

20-летняя война с талибами

Исламистское движение "Талибан" удерживало власть в Афганистане с 1996 по 2001 год и с 2004 года контролирует регион Вазиристан на севере Пакистана.

7 октября 2001 года в ответ на теракты 11 сентября США при поддержке НАТО начали в Афганистане контртеррористическую операцию "Несокрушимая свобода".

22 декабря 2001 года Хамид Карзай был провозглашен и. о. президента Афганистана.

7 декабря 2004 года прошли первые президентские выборы после свержения режима "Талибан". На них победу одержал Хамид Карзай;

28 декабря 2014 года была завершена операция "Несокрушимая свобода";

5 января 2015 года талибы возобновили свою деятельность, взорвав машину в центре Кабула;

6 июня 2015 года "Талибану" удалось полностью захватить район Ямган в северной провинции Бадахшан. Армия и полиция покинули район;

27 августа 2015 года движение "Талибан" спустя 7,5 лет вернуло себе контроль над стратегически важным городом Муса-Кала в провинции Гильменд;

29 сентября 2015 года крупнейший успех "Талибан" за 14 лет – полностью захвачен Кундуз. В ходе штурма у боевиков оказалась бронетехника афганской армии;

21 мая 2016 года в приграничном районе между Афганистаном и Пакистаном беспилотник США нанес удар по машине с лидером "Талибана" Ахтаром Мансуром. Вечером появилось сообщение, что новым третьим "эмиром" стал главный судья движения Мавлави Хайбатулла Ахундзада;

24 сентября 2016 года Пентагон заявил, что талибы контролируют 10% Афганистана;

12 апреля 2019 года талибы объявили о начале весеннего наступления в Афганистане;

10 сентября 2019 года они вышли на границу с Таджикистаном;

29 февраля 2019 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение: США и НАТО полностью выведут свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев, а "Талибан" должен отказаться от нападений;

2 марта 2019 года талибы объявили о возобновлении боевых действий;

9 марта 2019 года США начали вывод своих войск из Афганистана;

8 июля 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Америка полностью выведет свои войска из Афганистана к 31 августа.

Правительственные военные стараются сдержать натиск боевиков, однако, согласно официальным данным, под контроль талибов перешло более 200 уездов из 398. Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа стало известно о захвате талибами центра Герата и Кандагара – это второй и третий по величине города Афганистана. Украинцев уже призывают немедленно покинуть территорию Афганистана.

Читайте также в нашем материале, что происходит в Афганистане и как это аукнется в Украине.