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Если Трамп проиграет Флориду, он фактически проиграет выборы в США

4 ноября, 00:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Флорида достаточно нейтральный для Байдена и Трампа штат

Президенту США Дональду Трампу важно получить поддержку во Флориде, поскольку проигрыш с большой долей вероятности приведет к поражению на выборах в целом. Такое мнение озвучил в спецэфире "Америка выбирает 2020"на телеканале "Украина 24" с Евгением Киселевым экс-кандидат в депутаты Майями Феликс Кишнер, который был на прямом включении с Флориды.

"Если Трамп проигрывает Флориду, он фактически проигрывает выборы", – сказал он.

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Кишнер объяснил, что Флорида не отдает предпочтение ни Трампу, ни Байдену, хотя в этом году там сократилось количество демократов (сторонников Демократической партии, от которой баллотируется Байден).

Американский эксперт также подчеркнул, что в штате очень большое количество пенсионеров, которые не в восторге от действий Трампа в борьбе с коронавирусом. В результате Трамп потерял их поддержку на выборах.

Кишнер считает, что если на выборы пойдет афроамериканское население штата, то у Трампа будут шансы взять этот штат.

При этом журналист Станислав Грунский, который тоже был в эфире, считает, что у Трампа во Флориде достаточно серьезные позиции – проводит там практически все выходные, и до того, как стал президентом, много времени проводил во Флориде, у него там много бизнес проектов.

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Также мы писали, какие штаты поддерживают Трампа и Байдена. Действующий президент должен победить в 19 штатах, а Байден в 18-ти. Но есть еще 13 самых "сложных" штатов, от которых будет зависеть победа на выборах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Флорида Дональд Трамп выборы в США

Источник: Сегодня

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