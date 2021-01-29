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Эсминцы США провели операцию в Черном море: фото

29 января, 14:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

В операции приняли участие самолеты ДРЛС НАТО и P-8A

Ракетные эсминцы ВМС Соединенных Штатов Porter и Donald Cook провели в Черном море многоотраслевую морскую операцию.

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Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

Операция эсминцев США в Черном море. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Операция эсминцев США в Черном море. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

В операции приняли участие самолеты ДРЛС (системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS) НАТО и P-8A (патрульные противолодочные самолеты) ВМС США.

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Операция эсминцев США в Черном море. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Операция эсминцев США в Черном море. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

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Цель операции – дальнейшее усиление взаимодействия между членами НАТО.

"Будь то наши корабли, или самолеты, мы здесь, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии", – говорится в сообщении.

Операция эсминцев США в Черном море. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
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Операция эсминцев США в Черном море. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет наращивать поддержку Украины в Черном море. По его словам, альянс усилил свое присутствие в регионе Черного моря за последние годы и готов продолжать работать в этом направлении.

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США НАТО Черное море эсминец
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