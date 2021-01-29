Эсминцы США провели операцию в Черном море: фото

Ракетные эсминцы ВМС Соединенных Штатов Porter и Donald Cook провели в Черном море многоотраслевую морскую операцию.
Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.
В операции приняли участие самолеты ДРЛС (системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS) НАТО и P-8A (патрульные противолодочные самолеты) ВМС США.
Цель операции – дальнейшее усиление взаимодействия между членами НАТО.
"Будь то наши корабли, или самолеты, мы здесь, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии", – говорится в сообщении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет наращивать поддержку Украины в Черном море. По его словам, альянс усилил свое присутствие в регионе Черного моря за последние годы и готов продолжать работать в этом направлении.
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