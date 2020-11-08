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Есть показания о мошенничестве на выборах – Трамп

8 ноября, 18:30

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

По словам Трампа, подведение итогов выборов только начинается

Штаб Дональда Трампа получил несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах президента США.

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Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

По его словам, подведение итогов выборов только начинается, поскольку речь может идти о серьезных нарушениях в Филадельфии и Детройте.

"Мы получили несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах. У нас есть история избирательных проблем в этой стране", – заявил Трамп.

По его словам, "в Пенсильвании был приказ, как аутентифицировать почтовые бюллетени, потому если в системе возникает проблема с аутентификацией, это серьезно повлияет на все выборы".

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Также, как считает Трамп, на выборах президента США по почте отправили более 100 млн бюллетеней, а в Филадельфии и Детройте голосование столкнулось с "мягко говоря, длинной чередой избирательных проблем".

Напомним, одержав победу в Пенсильвании и получив 273 голоса, новоизбранный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.

Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не закончены" и он намерен обжаловать их результаты в суде.

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