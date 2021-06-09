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Есть все необходимые инструменты: Блинкен поддержал членство Украины в НАТО

9 июня 2021 9:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

От выполнения ежегодной программы Украина только выиграет, говорит госсекретарь США

Энтони Блинкен. Фото: Ting Shen/REUTERS

Энтони Блинкен. Фото: Ting Shen/REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина имеет все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в направлении НАТО.

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Об этом он заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената, сообщает Укринформ.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении. С тех пор, когда был создан план действий по членству в НАТО, был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выиграет", — сказал он.

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По словам Блинкена, США работают с Украиной "практически на ежедневной основе". По плану нужен полный консенсус с другими членами НАТО, добавил он, отметив: "Думаю, сейчас некоторые страны поддерживают это в меньшей степени, чем другие, но независимо от плана, у Украины есть инструменты, необходимые для продвижения вперед, чтобы быть готовой к членству в будущем".

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При этом дипломат подчеркнул важность формирования в Украине эффективной системы борьбы с коррупцией: "Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне. И, конечно, он уже есть".

Напомним, во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена тема получения Украиной ПДЧ в НАТО по была одной из ведущих.

Также сообщалось, что политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня" заявил: на встрече в Вашингтоне Байден вряд ли сможет пообещать Зеленскому членство в Североатлантическом альянсе в ближайшее время. Но сможет поспособствовать вступлению Украины в НАТО в обозримом будущем.

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