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"Это были фейки": Трамп не намерен создавать новую партию

1 марта, 03:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Экс-президент надеется на объединение республиканцев

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который не исключает, что в третий раз будет баллотироваться в президенты, утверждает, что не собирался и не будет создавать нову политическую партию.

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Об этом он заявил, виступая 28 февраля на Конференции консервативных политических действий во Флориде, передает Fox News.

Трамп расчитывает, что Республиканская партия объединится и станет сильнее, а все сообщения о якобы его намерении создать новую партию назвал "фейковыми новостями".

"Мы не создаем новые партии. Они все время говорили: "Он собирается создать новую партию". У нас есть Республиканская партия, она объединится и станет сильнее, чем когда-либо прежде – я не создаю новую партию, это были фейковые новости", – заявил экс-президент.

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Напомним, на конференции 28 февраля Дональд Трамп также намекнул на возможность своего участия в следующих выборах главы государства в 2024 году и выразил уверенность, что победит "в третий раз".

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Мы также сообщали, что Дональд Трамп рассчитывает взять под контроль обе палаты Конгресса США на выборах в 2022 году.

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США партия Дональд Трамп республиканцы
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