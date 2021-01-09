"Это хорошо": Байден прокомментировал отсутствие Трампа на инаугурации

Избранный президент Джо Байден рад, что действующий глава США Дональд Трамп не будет присутствовать на его инаугурации 20 января, но не против, чтобы это мероприятие посетил нынешний вице-президент Майк Пенс.

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Об этом сообщает CNN.

"Мне сказали, что он (Трамп. – Ред.) дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Это одна из немногих вещей, в которых он и я сходимся. Это хорошо, что он не появится", – сказал Байден.

Он добавил, что Трамп "превзошел мои самые худшие представления о нем", был позором для страны и не достоин занимать свой пост.

Что касается возможности участия в инаугурации вице-президента Майка Пенса, избранный президент заявил, что будет рад его видеть, поскольку считает важным придерживаться исторического прецедента при смене администрации насколько это возможно.

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"Для меня будет честью видеть его (Пенса. – Ред.) там", – сказал Байден.

В то же время, по информации осведомленных источников, на инаугурации не будет и первой леди Мелании Трамп, поскольку супруги планируют покинуть Вашингтон 19 января, но это пока не точно.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил долго ходившие слухи, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена, которая состоится менее чем через две недели.

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