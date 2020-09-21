"Это не будет длиться вечно": Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прогнозирует, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году. По его словам, основанием для оптимизма является работа ведущих фармацевтических компаний, которые привлекли лучших специалистов к созданию вакцины.

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"Конец эпидемии в лучшем случае наступит, вероятно, в 2022 году. Но в течение 2021 года мы сможем снизить показатели распространения вируса, если подойдем к мерам борьбы глобально. Слава богу, технология вакцины уже есть, поступило финансирование, компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично считаю, что это не будет длиться вечно", – сказал Билл Гейтс, сообщает Fox News.

Он добавил, что ожидает утверждения вакцины к началу 2021 года. Соединенные Штаты, по мнению Гейтса, смогут вернуться к нормальной жизни уже летом следующего года.

При этом Гейтс заявил, что разочарован тем, что Соединенные Штаты не прилагают усилий для производства и распространения вакцин в бедных странах.

Ранее мы сообщали, что в мире зафиксировали рекордный прирост новых случаев коронавируса.

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