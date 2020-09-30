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"Это не о моей семье" – Байден на заявление Трампа о преступлениях его сына в Украине

30 сентября, 05:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кандидат в президенты Джо Байден опроверг утверждение Дональда Трампа, что его сын Хантер Байден совершил коррупционные правонарушения, когда работал в совете директоров украинской энергетической компании.

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"Это не о моей семье или его (Трампа. – Ред.) семье, это о вашей семье – американском народе. Он не хочет говорить о том, что вам нужно", – сказал Байден.

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Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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