Это отклонение от стратегии: США обвинили Китай в наращивании ядерного арсенала

Как говорит госсекретарь США Энтони Блинкен, Китай продолжает нарушать права человека

Блинкен обеспокоен ситуацией с ядерным оружием в Китае. Коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты считают, что Китай наращивает ядерный арсенал быстрыми темпами, что является отклонением от стратегии.

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Об этом говорится на сайте Госдепа США.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китаю нужно полностью денуклеаризовать Корейский полуостров.

Он выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека в Тибете, Гонконге и Синьцзяне.

К слову, успехи России и Китая в развития ядерного оружия подрывают возможности Соединенных Штатов по сдерживанию своих стратегических противников. США должны модернизировать свою ядерную триаду.

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Как известно, США и Россия официально продлили на пять лет одно из ключевых двусторонних соглашений – договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму.