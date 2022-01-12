"Это Россия вторглась в Украину": Нуланд жестко "прошлась" по оккупантам

Москва пытается устроить в Украине внутренний саботаж и дестабилизацию ситуации, заявили в США

Виктория Нуланд объяснила, кто есть кто. Коллаж "Сегодня"

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обвинила Россию в эскалации напряженности как внутри Украины, так и у ее границ. При этом она подчеркнула, что ни Украина, ни НАТО не являются угрозами для Москвы, а угрозу создает Кремль для цивилизованного мира. Об этом она сказала на брифинге.

По ее словам, нынешний кризис с безопасностью в Европе создала именно Россия.

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"Это Россия сосредоточила 100-тысячную армию у границ Украины. Именно Россия подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию. И именно Россия распространяет дезинформацию и ложь об Украине, о Соединенных Штатах и ​​о НАТО, чтобы оправдать свои действия", – заявила Нуланд.

Она отметила, что вместо решения проблемы пандемии внутри своей страны и проблем своих граждан, Россия разжигает конфликт, который будет ей очень дорого стоить. Дипломат также напомнила, что это не Украина проявила агрессию к России.

"Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, насильственно оккупировала Крым и продолжает вести войну на украинской территории. Украина ясно дала понять, что не намерена каким-либо образом угрожать России. Она хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа. И Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в нашей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказала замгоссекретаря.

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Нуланд подчеркнула, что и НАТО не является угрозой для России – это оборонительный союз. Поэтому дипломатия — лучший вариант для восстановления стабильности и безопасности для Украины, Европы и самой России.

"США не будут принимать никаких решений ни по Европе без Европы, ни по Украине без Украины, ни по НАТО без НАТО", – заявила она.

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