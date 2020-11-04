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Этот штат решит все. Эксперт назвал ключевую цель для Байдена

4 ноября, 04:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Адриан Коротницкий рассказал, что будет, если Байден проиграет Пенсильванию

Кандидату в президенты США Джо Байдену очень важно победить в Пенсильвании. Поражение в этом штате лишит его шансов на победу в выборах в целом. Об этом рассказал во время спецэфира "Америка выбирает 2020"на телеканале "Украина 24" с Евгением Киселевым эксперт Atlantic Council по Украине Адриан Коротницкий.

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Киселев задал вопрос, что будет, если Байден, например, проиграет во Флориде (один из важнейших штатов на выборах), Северной Каролине и даже в Аризоне (которую он должен взять), но выиграет Пенсильванию.

"Он должен выиграть Пенсильванию. Все сводится к Пенсильвании", – сказал Коротницкий.

Он считает, что, если Байден проиграет Пенсильванию, то и выборы в целом будут проиграны.

Также мы писали, какие штаты поддерживают Трампа и Байдена. Действующий президент должен победить в 19 штатах, а Байден в 18-ти. Но есть еще 13 самых "сложных" штатов, от которых будет зависеть победа на выборах.

Читайте также подробности о первых результатах выборов.

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Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США выборы в США пенсильвания Джо Байден

Источник: Сегодня

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