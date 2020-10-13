Facebook будет удалять контент, отрицающий Холокост

Пользователей будут перенаправлять на достоверную информацию

Социальная сеть Facebook обновила правила в отношении контента, разжигающего ненависть, и теперь будет удалять все, что касается отрицания Холокоста или искажения фактов о нем.

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Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте соцсети.

Соответствующее решение компания приняла из-за "документально подтвержденного роста антисемитизма во всем мире и тревожным уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи".

Кроме того, согласно опросу, проведенному Facebook, четверть респондентов – жителей США в возрасте 18-39 лет – считают Холокост мифом или преувеличением.

"После года консультаций с внешними экспертами мы недавно запретили антисемитские стереотипы о коллективной власти евреев, которые часто изображают их правящими миром или его основными институтами", - добавили в компании.

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Также с конца 2020 года пользователей, которые будут искать в соцсети термины, связанные с Холокостом или его отрицанием, будут перенаправлять "на достоверную информацию".

Напомним, в сентябре Facebook заблокировал сотни страниц спецслужб России, которые постили неправдивую информацию о выборах и протестах в Беларуси, украинской политике и геополитических теориях заговора.

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