Facebook не может остановить вмешательство России, у нас другая тактика – Цукерберг

Попытки иностранного вмешательства, особенно России, Ирана и Китая, в избирательный процесс в США в Facebook, Google и Twitter, не прекращаются и соцсети не могут помешать им, поэтому их тактика – удалять подобный контент со своих платформ.
Об этом заявил глава компании Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате, передает NYT.
"Мы видим продолжающиеся попытки России и других стран, особенно Ирана и Китая, проводить подобные информационные операции и не можем упредить их", - сказал Цукерберг.
По его словам, работа с вмешательством в выборы в соцсетях направлена на то, чтобы подавить дезинформационные кампании, к которым прибегают упомянутые страны.
"Мы создали инструменты, которые позволяют очень быстро выявлять случаи, когда они предпринимают свои попытки", – заявил глава Facebook.
В то же время он считает, что рычаги для серьезного противодействия вмешательству в выборы в Соединенных Штатах есть только у американского правительства.
Напомним, в сентябре Facebook заблокировал сотни страниц спецслужб России, которые постили неправдивую информацию о выборах и протестах в Беларуси, украинской политике и геополитических теориях заговора.
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