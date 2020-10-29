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Facebook не может остановить вмешательство России, у нас другая тактика – Цукерберг

29 октября, 00:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Основной инструмент соцсетей - быстрое выявление и устранение дезинформации

Попытки иностранного вмешательства, особенно России, Ирана и Китая, в избирательный процесс в США в Facebook, Google и Twitter, не прекращаются и соцсети не могут помешать им, поэтому их тактика – удалять подобный контент со своих платформ.

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Об этом заявил глава компании Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате, передает NYT.

"Мы видим продолжающиеся попытки России и других стран, особенно Ирана и Китая, проводить подобные информационные операции и не можем упредить их", - сказал Цукерберг.

По его словам, работа с вмешательством в выборы в соцсетях направлена на то, чтобы подавить дезинформационные кампании, к которым прибегают упомянутые страны.

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"Мы создали инструменты, которые позволяют очень быстро выявлять случаи, когда они предпринимают свои попытки", – заявил глава Facebook.

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В то же время он считает, что рычаги для серьезного противодействия вмешательству в выборы в Соединенных Штатах есть только у американского правительства.

Напомним, в сентябре Facebook заблокировал сотни страниц спецслужб России, которые постили неправдивую информацию о выборах и протестах в Беларуси, украинской политике и геополитических теориях заговора.

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Россия Иран Facebook сенат вмешательство выборы в США Марк Цукерберг
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