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Facebook не позволит устраивать мероприятия в день инаугурации Байдена

16 января, 11:52

Ольга Литвин Ольга Литвин

Компания предупредила своих пользователей, что введенными мерами предотвращает насилие

20 января, в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, Facebook будет блокировать создание любых новых событий, происходящих в непосредственной близости от Белого дома и здания Капитолия.

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Об этом сообщила компания в своем блоге.

Facebook ввел дополнительные ограничения и подготовил специальные инструменты, чтобы уменьшить злоупотребления бунтарями. С этой целью он также может временно запретить американцам вести трансляции с мест событий и создавать новые группы.

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Компания предупредила своих пользователей, что продолжит блокировать создание событий с неамериканских аккаунтов.

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Напомним, Дональд Трамп минимум на две недели лишился права публиковать посты в Facebook и Instagram. Об этом сообщил владелец этих социальных сетей Марк Цукерберг.

Facebook не планирует в ближайшее время разблокировать аккаунт действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который социальная сеть забанила в связи с событиями у Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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США заявление инаугурация Facebook Джо Байден
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