Facebook не собирается разблокировать Трампа в ближайшее время

В соцсети рады, что отреагировали на призыв к насилию должным образом

Соцсеть Facebook не планирует, по крайней мере в ближайшее время, разблокировать аккаунт действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который был заблокирован в связи с событиями у Капитолия в Вашингтоне 6 января.

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Об этом рассказала операционный директор соцсети Шерил Сэндберг в интервью Reuters.

"Наши запреты бессрочные. Мы это заявили, по крайней мере, на переходный период. У нас нет планов отменять ее (блокировку. – Ред)", – заявила она.

Сэндберг добавила, что была рада, когда Facebook ввел меры в связи с необоснованными заявлениями Трампа о фальсификациях на президентских выборах в США на фоне беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе.

По ее словам, Трамп при желании может обжаловать это решение через новый наблюдательный совет компании.

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Отвечая на вопрос, почему Facebook счел возможнім заблокировать аккаунт президента, Сэндберг заявила, что у соцсети есть четко установленные принципы, согласно которым нельзя призывать к насилию.

"Мы немедленно удалили те сообщения, которые, как нам казалось, могли призывать к насилию или призывали к насилию. Но в этот момент риск для нашей демократии был слишком велик, и мы почувствовали, что должны пойти на беспрецедентный шаг – бессрочный запрет. И я рада, что мы это сделали", - рассказала операционный директор.

Она также подчеркнула, что это показыет, что никто, даже президент, не может быть выше принципов ее соцсети.

Напомним, 9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump, которой пользовался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своем посту.

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