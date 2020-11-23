Facebook передаст Байдену аккаунт президента США в день инаугурации

Социальная сеть Facebook передаст избранному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену официальный аккаунт президента США @POTUS в день его инаугурации 20 января 2021 года.
Об этом сообщили в компании, передает Reuters.
"В 2017 году мы работали как с администрацией Обамы, так и с новой администрацией Трампа, чтобы убедиться, что переход их учетных записей в Facebook и Instagram 20 января прошел без проблем, и мы ожидаем сделать то же самое и в этом случае", - сообщили в Facebook.
Напомним, ранее администрация соцсети Twitter заявила, что намерена передать официальный аккаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день инаугурации, независимо от мнения действующего президента Дональда Трампа.
Такие правительственные аккаунты, как: @VP (вице-президент), @FLOTUS (первая леди США), @whitehouse (Белый дом) – Twitter тоже вовремя передаcn администрации Байдена.
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