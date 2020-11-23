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Facebook передаст Байдену аккаунт президента США в день инаугурации

23 ноября, 03:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Twitter также не намерены отступать от традиции

Социальная сеть Facebook передаст избранному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену официальный аккаунт президента США @POTUS в день его инаугурации 20 января 2021 года.

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Об этом сообщили в компании, передает Reuters.

"В 2017 году мы работали как с администрацией Обамы, так и с новой администрацией Трампа, чтобы убедиться, что переход их учетных записей в Facebook и Instagram 20 января прошел без проблем, и мы ожидаем сделать то же самое и в этом случае", - сообщили в Facebook.

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Напомним, ранее администрация соцсети Twitter заявила, что намерена передать официальный аккаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день инаугурации, независимо от мнения действующего президента Дональда Трампа.

Такие правительственные аккаунты, как: @VP (вице-президент), @FLOTUS (первая леди США), @whitehouse (Белый дом) – Twitter тоже вовремя передаcn администрации Байдена.

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США Facebook аккаунт Джо Байден Выборы президента США-2020
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