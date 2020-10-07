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Facebook удалил сообщение Трампа о коронавирусе – в чем причина

7 октября, 03:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп написал сообщение, что сезонный грипп опаснее, чем COVID-19

Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, в котором он написал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.

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Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Facebook Энди Стоун, соцсеть удалила пост за нарушение правил в отношении дезинформации о COVID-19.

Также соответствующую запись Трамп опубликовал и в Twitter. Несмотря на то, что пост все еще доступен, соцсеть добавила к записи сообщение, в которой говорится, что он нарушает правило компании о распространении ложной информации о COVID-19.

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Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Дональд Трамп прибыл в Белый дом после того, как выписался из больницы, и записал видеообращение.

Известно, что Трампу подготовили изолированные помещения в Белом доме, чтобы он работал во время изоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США соцсети коронавирус Дональд Трамп
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