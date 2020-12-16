Facebook удалил сотни российских страниц и аккаунтов

Аккаунты из России и Франции заподозрили в иностранном вмешательстве

Социальная сеть Facebook во вторник, 15 декабря, удалила несколько сотен страниц, созданных в России и Франции, были заподозрены в введении в заблуждение людей из Северной Африки и Ближнего Востока и проявляли "неаутентичное поведение.

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Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Сегодня мы удалили три отдельные сети за нарушение нашей политики в отношении иностранного или государственного вмешательства, которое координируется неаутентичным поведением от имени иностранной или государственной организации. Эти сети из Франции и России были нацелены на несколько стран Северной Африки и Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

В частности компания удалила созданные в России и проявлявшие "неаутентичное поведение" в Ливии, Судане и Сирии: 211 аккаунтов, 126 страниц и 16 групп в Facebook и 17 аккаунтов в Instagram.

Кроме того, из Facebook были удалены, нацеленные на "неаутентичное поведение" в Центральной Африканской Республике, Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике, ЮАР и диаспоре ЦАР во Франции, 63 аккаунта, 29 страниц и 7 групп, также действующие из России.

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"В каждом случае люди, стоящие за этой деятельностью, координировали друг друга и использовали фальшивые учетные записи как центральную часть своих операций, чтобы ввести людей в заблуждение относительно того, кто они и что они делают", – уточнили в Facebook.

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84 удаленных Facebook-аккаунтов, заподозренных во вмешательстве в дела ЦАР, Мали, Нигерии, Буркина Фасо, Алжира, Кот-д'Ивуара и Чада, были созданы во Франции.





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